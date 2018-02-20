На авиабарахолке продают заблокированный в киевском аэропорту "Боинг"

На сайте продажи авиационной техники Controller появилось объявление с предложением купить самолет Boeing 737-500, который с октября 2015 года стоит в аэропорту Киев-Жуляны.
Продавец оценил авиалайнер в 850 тыс. долларов. Им выступает некий Александр Петренко, у которого указан телефонный номер украинского мобильного оператора, но при этом его местоположение обозначается как Белгород (Россия), передает ЦТС.
В описании к объявлению говорится, что самолет продан в украинской системе реализации арестованного имущества СЕТАМ и доступен для покупки с 10 января. Согласно данным лота, лайнер построен в 1998 году, вмещает 132 пассажира и зарегистрирован под номером VP-BYO.
Напомним, в 2016 году глава совета директоров компании “Мастер-Авиа”, которая управляет аэропортом Жуляны, Денис Костржевский говорил, что размер долга обанкротившейся “Трансаэро” перед аэропортом составляет около 1 млн долларов.
На момент задержки самолета в аэропорту в октябре 2015 года перевозчик был должен 662 тыс. долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина стала активнее торговать с РоссиейВчера, 12:00 - 1806 40
Эксперт объяснил, в чем недостаток новых правил аренды жильяВчера, 14:00 - 2764 11
Кабмин предлагает вернуть проверки бизнеса без предупрежденияВчера, 10:00 - 1701 8
Венесуэла выпустила свою криптовалюту "петро" в обращениеВчера, 09:30 - 873 8
В Украину рвутся производители электромобилей – ОмелянВчера, 21:30 - 816 7
Ford возвращает на конвейер легендарную модель (фото)Вчера, 06:00 - 3975 2
Завтра заблокируют карты VISA одного из банковВчера, 19:15 - 3660 1
Reuters: Евросоюз сворачивает проект модернизации границы с УкраинойВчера, 16:15 - 2852 3
Эксперт объяснил, в чем недостаток новых правил аренды жильяВчера, 14:00 - 2764 11
В Липецке отреагировали на заявление президента RoshenВчера, 14:30 - 2578
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границуВчера, 15:10 - 538
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайнПозавчера, 15:10 - 3840
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 897
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2318
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 1144 1
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
В Україну рвуться виробники електромобілів - ОмелянОбговорення статей
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші