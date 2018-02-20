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На авиабарахолке продают заблокированный в киевском аэропорту "Боинг"

На авиабарахолке продают заблокированный в киевском аэропорту "Боинг"

На сайте продажи авиационной техники Controller появилось объявление с предложением купить самолет Boeing 737-500, который с октября 2015 года стоит в аэропорту Киев-Жуляны.

Продавец оценил авиалайнер в 850 тыс. долларов. Им выступает некий Александр Петренко, у которого указан телефонный номер украинского мобильного оператора, но при этом его местоположение обозначается как Белгород (Россия), передает ЦТС.

В описании к объявлению говорится, что самолет продан в украинской системе реализации арестованного имущества СЕТАМ и доступен для покупки с 10 января. Согласно данным лота, лайнер построен в 1998 году, вмещает 132 пассажира и зарегистрирован под номером VP-BYO.

Напомним, в 2016 году глава совета директоров компании “Мастер-Авиа”, которая управляет аэропортом Жуляны, Денис Костржевский говорил, что размер долга обанкротившейся “Трансаэро” перед аэропортом составляет около 1 млн долларов.

На момент задержки самолета в аэропорту в октябре 2015 года перевозчик был должен 662 тыс. долларов.

По материалам УБР
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