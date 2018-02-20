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Омелян назвал дату начала строительства колеи для экспресса в "Борисполь"

Омелян назвал дату начала строительства колеи для экспресса в "Борисполь"

В Киеве в июне 2018 года начнется строительство железнодорожных путей скоростного сообщения Киева с аэропортом “Борисполь”. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с генеральным директором по вопросам мобильности и транспорта Европейской комиссии Хенриком Хололеем.

“Физические работы планируется начать с июня 2018 года. Фактически работы будут выполняться только на стадии эстакады, которая соединит с трассой аэропорт “Борисполь”. Общий бюджет – до 800 миллионов гривен. Дедлайн, который поставил премьер-министр – 1 декабря. Это запуск тестового поезда, который соединит центральный вокзал Киева с аэропортом “Борисполь”, – заявил Омелян.

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По его словам, строительство железнодорожного пути необходимо ввиду прогнозируемого роста пассажиропотока в аэропорту “Борисполь”.

“Было несколько вариантов такого маршрута. Он крайне необходим, ведь мы прогнозируем резкий рост пассажиропотока в аэропорту “Борисполь” за счет тех бюджетных авиалиний, которые в этом году полетят из этого аэропорта. Мы поддержали предложение “Укразализныци”, которая заключается в том, что мы строим дешевый вариант соединения – по существующим путям, которые уже есть. Есть и подвижной состав, который просто нуждается в ремонте”, – добавил министр.

По материалам РБК-Украина
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