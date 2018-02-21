Скорость зарядки литий-ионных батарей можно увеличить в 5 раз

Ученые продолжают обещать скорую замену литий-ионным батареям, но те не собираются исчезать с рынка без боя. Часть исследователей работает над тем, чтобы сделать привычные литий-ионные батареи эффективнее, надежнее и дешевле. Успеха добилась команда из Уорикского университета в Англии. Им удалось значительно ускорить процесс зарядки батареи, пишет Eurekalert.

На самом деле с самими батареями они совершили минимум изменений. Они разработали новую методологию тестирования литий-ионных аккумуляторов. С ее помощью удалось выяснить, что текущие стандарты для литий-ионных батарей занижены в пять раз. На самом деле, они выдержат и более высокую интенсивность зарядки.

По словам ученых, до этого производители искусственно занижали возможности аккумуляторов, потому что боялись взрывов и возгораний. Проблема лишь в том, что наукой ограничения для батарей не были подтверждены — никто просто не проводил таких исследований, не замерял температуру напрямую в электродах. Английские же ученые говорят, что им впервые удалось провести исследование такого рода. Новая технология позволяет безопасно повышать интенсивность заряда в разы.

Так, фактически не изменяя устройство самих батарей, ученые показали, что их можно использовать более эффективно. Их метод не предлагает бездумно увеличивать интенсивность зарядки. Технология позволяет более тонко контролировать и измерять работу батарей. Прямо во время работы аккумуляторов ученые способны снимать информацию о температуре электродов, об их состоянии, предупреждать их деградацию. При таком контроле можно в полностью контролируемых условиях использовать батареи на полной мощности, например, увеличить скорость заряда в 5 раз. Это особенно важно, например, в набирающих популярность литий-ионных хранилищах энергии. Метод позволит безопасно вывести их на максимальную производительность, предохраняя от чрезвычайных ситуаций.

До этого специалисты этого университета уже предлагали варианты совершенствования литий-ионных батарей. Они установили, что можно заменить графит в анодах литий-ионных батарей на кремний, укрепив структуру анода графеном. Благодаря этому срок службы аккумуляторов можно увеличить более чем вдвое.