В Госпотребслужбе рассказали, на что больше всего украинцы жаловались в 2017 году

В 67% случаев основаниями для обращения потребителей в Госпотребслужбу Украины в 2017 году стали неудовлетворительное качество непродовольственных товаров и услуг жилищно-коммунального сектора.
Об этом заявил в Укринформе председатель Госпотребслужбы Владимир Лапа во время первого публичного отчета о деятельности органа.
“Основания для обращения потребителей: непродовольственные товары – 43%, качество услуг ЖКХ – 24%, финансовые и банковские услуги – 2%, качество продовольственных товаров – 6,2%, приобретение товаров через интернет – 6,5%, другие причины – 4%”, – сообщил Лапа.
Среди основных видов выявленных нарушений в 2017 году председатель Госпотребслужбы назвал отсутствие информации о продукции – 75% и реализацию продукции, срок годности которой истек – 17%.
За нарушение законодательства в сфере защиты потребителей в 2017 году к административной ответственности были привлечены 1376 человек на общую сумму 189 693 грн.
Кроме того, на 644 субъекта хозяйствования были наложены административно-хозяйственные санкции на сумму более 4,29 млн грн.
В целом, по результатам рассмотрения обращений граждан в 42,8% требования потребителей удовлетворены в сфере торговли продовольственными товарами; в 33,9% – в сфере услуг; в 42,4% – в сфере торговли непродовольственными товарами.
При этом, по жалобам было проверено 177 АЗС, из них в 61% случаев выявлены нарушения. При проверке 230 субъектов хозяйствования по соблюдению антитабачного законодательства нарушение было установлено в 7,4% случаев. При проверках по жалобам в сфере рекламы было исследовано более 12 700 рекламоносителей и выявлено 2019 нарушений.
Среди проблем, которые возникали в сфере защиты прав потребителей в 2017 году, Лапа назвал длительный срок согласования внеплановых проверок. Так, для того, чтобы согласовать проверку в Министерстве экономического развития и торговли, необходимо было потратить 14 дней, в Государственной регуляторной службе – 5 дней.
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