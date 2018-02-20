Lenovo задействует блокчейн для верификации документов

Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США опубликовало заявку китайской транснациональной компании Lenovo, которая предложила применить технологию блокчейн для проверки достоверности физических документов.
Об этом сообщает Forklog.
Решение Lenovo впервые было представлено в 2016 году и предполагает использование встроенных в документы цифровых подписей, которые с помощью вычислительных устройств могут быть переведены на цифровую “карту” документа, что позволит сравнить ее с физической копией и установить достоверность.
Авторы решения подчеркивают, блоки цифровых подписей будут находиться в распределенной базе с постоянно растущим набором данных, защищенной от взлома и исправлений.
“Таким образом, все стороны, которые используют документ, в любой момент могут убедиться в соответствии его копий оригиналу”, — отметили разработчики.
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