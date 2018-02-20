По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (68,641 млн и 52,332 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (66 и 49). Максимальный курс продажи доллара 27,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,13-27,26 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 115 активных заявок по доллару на сумму более 120,973 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,1500 – 3 500
27,1500 – 3 700
27,1500 – 20 000
27,1500 – 5 400
27,1600 – 5 000
27,1600 – 10 000
27,1700 – 155 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.2103
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.1210
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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