По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (68,641 млн и 52,332 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (66 и 49). Максимальный курс продажи доллара 27,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,13-27,26 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 115 активных заявок по доллару на сумму более 120,973 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,2000 – 1 00027,1700 – 10 00027,1700 – 30 00027,1600 – 2 00027,1600 – 10 00027,1500 – 9 30027,1500 – 175 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,1500 – 3 500

27,1500 – 3 700

27,1500 – 20 000

27,1500 – 5 400

27,1600 – 5 000

27,1600 – 10 000

27,1700 – 155 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.2103

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.1210

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.