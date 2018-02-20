Приватбанк убедил Google Play удалить мошеннический "Универсальный Мобильный Банкинг"

Представители крупнейшего украинского банка добились удаления из магазина мобильных приложений фишинговой программы, которая похищала персональные банковские данные.

Google удалил преступное приложение “Универсальный Мобильный Банкинг” по требованию Приватбанка вчера в 23:00. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Специалисты по кибербезопасности крупнейшего украинского банка по состоянию на утро 20 февраля продолжали совместно с экспертами по всему миру блокировать веб-сайт мошенников. Также они настаивали на отзыве сертификата у разработчиков фишингового программного обеспечения.

Специалисты Приватбанка 19 февраля заявили, что в Google Play 14 февраля появилась фишинговая программа “Универсальный Мобильный Банкинг”. В компании отметили, что единственным приложением, которое позволяет безопасно пользоваться банковскими услугами с мобильных устройств, является Приват24.

Вчера днем счетчик на сайте Google Play показал, что “Универсальный Мобильный Банкинг” закачали от 5 до 10 тыс. раз.