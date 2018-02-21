Volkswagen показал концепт электрического робомобиля без руля (фото)

Немецкий концерн показал, как будет выглядеть электрический седан, созданный в рамках концепции I.D. Компания опубликовала первые изображения робомобиля, который должен появиться к 2020 году.
Об этом пишет Electrek.
Немецкий концерн не стал много рассказывать о новой модели. Кроме фотографий, VW поделился тем, что автомобиль получит два электрических двигателя и объемную батарею на 111 кВт-час мощностью 225кВт.
По обещаниям, ее запаса должно хватить на преодоление 665 км на скорости до 180 км/ч. Увеличенный запас хода будет в том числе обеспечиваться благодаря регенерации энергии при торможении.
В случае с этим седаном технические характеристики не так важны. Гораздо интереснее его дизайн, интерьер и способы взаимодействия с пассажирами.
Судя по дизайнерскому видению, автомобиль проектируется без руля. Вероятно, к 2020 году эта задумка еще не будет реализована, но вектор развития автомобилей немецкой марки эта деталь определяет точно.
В седане I. D. не получится найти не только руль. Автомобиль вообще лишен каких-либо видимых элементов управления: нет ни кнопок, ни экранов. В VW считают, что все взаимодействия робомобиля с пассажирами будут осуществляться через голосовой интерфейс.
VW пока вместе с коллегами по рынку переходит на электромобили. Компания обещала инвестировать $84 млрд в электротранспорт, выпустив к 2030 году 300 новых моделей.
Отдельно в планах компании стоит проект I. D. VIZZION. Пока, это, скорее, экспериментальная инициатива, в рамках которой компания выражает свои взгляды на будущее электротранспорта.
Так, автомобили I. D. могут выйти на рынок с AR-лобовым стеклом, без руля, с анимированным фронтальным освещением, чтобы подмигивать участникам движения.
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