Межбанк: доллар вырос на дефиците притока СКВ из-за рубежа

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,01/27,04 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривня, как стало известно об изменении настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал расширение. Об этом дали понять выросшие с уровня 52 679,4 млн. грн. к отметке 53 222,0 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,03/27,06 UAH/USD.
Спустя 15 минут, на 10.25, в сопровождении невысокой ликвидности, цена» безналичного доллара выросла до 27,05/27,08 UAH/USD.
Попытка безналичного доллара закрепиться около 10.30 Киева на уровне 27,10/27,12 UAH/USD провалилась и к 10.37 «американец» на межбанке вернулся на отметку 27,05/27,08 UAH/USD.
К 11.03 котировки безналичного доллара не тронулись с отметки 27,05/27,08 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,0100 / 27,0400
евро – 33,4221 / 33,4565
российский рубль – 0,4297 / 0,4310
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2358 / 1,2359
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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