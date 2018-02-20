Начался маленький рост - Абромавичус оценил экономику Украины

В Украине начался маленький экономический рост. Но он полностью зависит от дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Об этом в эфире телеканала “Прямой” сказал бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

“В Украине много лет была сложная экономическая ситуация. Когда мы начали работать, было 36 месяцев подряд падение промышленного производства. Инфляция в мае 2015 го – 46%. Когда Яценюк пришел, в казне было 10 тысяч долларов. Просто разворовали все и уехали. Тогда было главное – стабилизация макроэкономической ситуации. Потому что никто не будет вкладывать деньги в экономику, когда курс шатается по 10% в день. И это было достигнуто популярными и не очень способами”, – напомнил он.

“Сейчас начался маленький рост. Это напоминает раннюю стадию экономического роста. Есть предпосылки, что в следующих годах он должен быть выше”, – отметил он.

Дно кризиса пройдено, считает бывший министр.

“Экономика растет восемь кварталов подряд. Это статистика. Но рост полностью зависит от того, будем ли мы в программе МВФ. Потому что в этот и следующий год нужно возвращать 10 миллиардов долларов. Без МФВ, к сожалению, никуда. Понадобятся не только деньги, но и другая макрофинансовая помощь ЕС”, – сказал Айварас Абромавичус.