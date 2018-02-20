Национальный банк расширил объем обязательной для обнародования информации о банках

НБУ сообщает, что продолжает работу над повышением прозрачности банковской системы. С этой целью было принято решение о расширении перечня данных о финансовом состоянии банков, подлежащих обнародованию на сайте регулятора и интернет-страницах коммерческих банков Украины.
Постановление “Об установлении перечня информации, подлежащей обязательному опубликованию банками Украины” вступает в силу 21 февраля 2018 года.
Об этом говорится на странице регулятора.
В настоящее время информация относительно нормативов публикуется по банковской системе в целом. Первая публикация указанных данных в разрезе отдельных банков будет раскрывать показатели за февраль 2018 года. Информация об этих показателях также публикуется банками на собственных веб-сайтах ежемесячно.
Также на своих сайтах банки начнут публикацию оборотно-сальдовых балансов, информации о структуре кредитного портфеля в разрезе видов экономической деятельности, а также данных о качестве кредитного портфеля.
Информация о распределении кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам, по классам должника за отчетный месяц должна публиковаться до 25 числа месяца, следующего за отчетным, за декабрь – до 1 февраля следующего года.
Данные о структуре кредитов субъектам хозяйствования по видам экономической деятельности публикуются ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.
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