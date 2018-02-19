День финансов, 19 февраля: карта Большой кольцевой, "революция" от Минэкономразвития, цены "без регулирования"

Понедельник, 19 февраля. Новости о самом долгожданном:
Вы представитель малого бизнеса и давно ждете “революционных” изменений? Получайте! По крайне мере в этом уверяет Минэкономразвития. Говорят, что разработана целая стратегия развития малого бизнеса, план имплементации которой сейчас уже находится на финальных стадиях. О конкретных шагах общественности рассказал первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефедов.
Украинскую ГТС ждут более десятка мировых компаний. Со слов Петра Порошенко, работа была проведена очень большая НАК “Нафтогаз” нанял советника, который готовит предложения по управлению ГТС Украины, в полном соответствии с международными правилами, прозрачно.
Гройсман ждет стабильных цен в 2018 году. “Мы провели ряд изменений, которые позволили начать повышать реальные доходы населения за счет роста экономики. Это надо продолжать и дальше. Я точно знаю, что в 18-м году цены будут более стабильными, чем в 2017-м”, – заявил он. При этом премьер отмечает, что номинальная зарплата в Украине в прошлом году выросла на 37%, а реальная – на 19%. В 2018 году, по его мнению, средняя зарплата будет составлять 10 тыс. гривен.
Директора “Элита-центра” ждет арест на два месяца. А все из-за новой аферы, как отмечает прокуратура Киева. На минуточку, залог – 1,3 млн гривен. Детали дела можно узнать тут.
Участников рынка ценных бумаг ждут новшества. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила новую редакцию двух нормативно-правовых актов, регламентирующих торговлю ценными бумагами на фондовых биржах.
Львов ждет электробусы. Представители китайской компании Beijing electric power automatic интересуются возможностью производства электробусов. Сотрудники Львовского горсовета провели встречу с китайцами. Если договоренности трансформируются в реальный совместный проект, то электробусы будут собирать на заводе в Стрыю на базе завода ТДВ «Стрий Авто».
Кольцевая дорога, которую так ждут. В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА представили детальную карту строительства Большой кольцевой автодороги вокруг Киева. В КГГА отмечают, что новая кольцевая обеспечит развитие инфраструктуры Киевской области, в частности – разрешит транспортные проблемы Киева и таких городов как Борисполь и Бровары, освободив столицу от транзитного транспорта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинской ГТС заинтересовались уже более десятка мировых компаний - ПорошенкоВчера, 09:00 - 1600 16
Средняя зарплата киевлян за пять лет в пересчете на доллары уменьшилась почти вдвоеВчера, 16:00 - 1825 15
Минэкономразвития обещает революцию малому бизнесу — стратегия уже готоваВчера, 09:15 - 3998 14
Россия осталась без украинских двигателей для гражданских самолетовВчера, 15:45 - 1541 10
Гройсман пообещал стабильные цены, которые "нельзя регулировать"Вчера, 10:00 - 1666 7
Какой будет Большая кольцевая в Киеве (карта)Вчера, 16:30 - 7704 6
Минэкономразвития обещает революцию малому бизнесу — стратегия уже готоваВчера, 09:15 - 3998 14
Названы самые популярные марки новых автомобилей среди украинцев (инфографика)Вчера, 08:00 - 3557 3
Электромобили Volkswagen «возьмут курс» на Apple (фото)Вчера, 06:00 - 3454 1
Эксперты предупредили о скачке цены биткоиновВчера, 14:00 - 2331 5
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайнВчера, 15:10 - 2358
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожоговПозавчера, 15:10 - 675
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 1893
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 1029
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 1448 1
Прогнозы от КабанчикаВалютний ринок
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Идеи: портфельФондовий ринок
В Україні стане дорожче виписувати газетиОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші