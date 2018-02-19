День финансов, 19 февраля: карта Большой кольцевой, "революция" от Минэкономразвития, цены "без регулирования"

Понедельник, 19 февраля. Новости о самом долгожданном:

Вы представитель малого бизнеса и давно ждете “революционных” изменений? Получайте! По крайне мере в этом уверяет Минэкономразвития. Говорят, что разработана целая стратегия развития малого бизнеса, план имплементации которой сейчас уже находится на финальных стадиях. О конкретных шагах общественности рассказал первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефедов.

Украинскую ГТС ждут более десятка мировых компаний. Со слов Петра Порошенко, работа была проведена очень большая НАК “Нафтогаз” нанял советника, который готовит предложения по управлению ГТС Украины, в полном соответствии с международными правилами, прозрачно.

Гройсман ждет стабильных цен в 2018 году. “Мы провели ряд изменений, которые позволили начать повышать реальные доходы населения за счет роста экономики. Это надо продолжать и дальше. Я точно знаю, что в 18-м году цены будут более стабильными, чем в 2017-м”, – заявил он. При этом премьер отмечает, что номинальная зарплата в Украине в прошлом году выросла на 37%, а реальная – на 19%. В 2018 году, по его мнению, средняя зарплата будет составлять 10 тыс. гривен.

Директора “Элита-центра” ждет арест на два месяца. А все из-за новой аферы, как отмечает прокуратура Киева. На минуточку, залог – 1,3 млн гривен. Детали дела можно узнать тут.

Участников рынка ценных бумаг ждут новшества. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила новую редакцию двух нормативно-правовых актов, регламентирующих торговлю ценными бумагами на фондовых биржах.

Львов ждет электробусы. Представители китайской компании Beijing electric power automatic интересуются возможностью производства электробусов. Сотрудники Львовского горсовета провели встречу с китайцами. Если договоренности трансформируются в реальный совместный проект, то электробусы будут собирать на заводе в Стрыю на базе завода ТДВ «Стрий Авто».

Кольцевая дорога, которую так ждут. В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА представили детальную карту строительства Большой кольцевой автодороги вокруг Киева. В КГГА отмечают, что новая кольцевая обеспечит развитие инфраструктуры Киевской области, в частности – разрешит транспортные проблемы Киева и таких городов как Борисполь и Бровары, освободив столицу от транзитного транспорта.