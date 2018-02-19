Хакеры атаковали индийский City Union через систему SWIFT: Похищено 2 млн долларов

Индийский банк City Union заявил в воскресенье, что он был взломан хакерами через систему SWIFT, в результате чего было совершено три несанкционированных перевода на общую сумму два миллиона долларов.
Главный исполнительный директор Н. Камакоди назвал это спланированной атакой с участием нескольких стран, и добавил, что они занимаются расследованием.
Это атака международных киберпреступников.
Камакоди добавил, что «до сих пор никаких доказательств какого-либо участия персонала» не обнаружено. Но при этом заявил:
Очевидно, что владельцы счетов являются частью этой операции.
Банк City Union заявил, что им удалось заблокировать один из денежных переводов на общую сумму 500.000 долларов США, который был отправлен через банк Standard Chartered Bank (STAN.L) в Нью-Йорке в Дубай.
Второй перевод в размере 300.000 евро (372.150 долларов США) был отправлен через отделение Standard Chartered Bank (STAN.L) во Франкфурте на турецкий счет, но турецкий банк заблокировал транзакцию.
Третья сумма в размере 1 миллиона долларов США была отправлена через счет в Bank of America (BAC.N) в Нью-Йорке в банк в Китае – Zhejiang Rural Credit Cooperative Union.
Камакоди заявил, что они работают совместно с индийскими властями над расследованием инцидента. Он добавил, что банк City Union также займется усилением своих систем мониторинга.
Система денежных переводов SWIFT неоднократно обращалась к банкам с призывом усилить меры безопасности при работе с системой, после того как Бангладешский банк потерял 81 миллион долларов в результате хакерской атаки в феврале 2016 года.
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