Доходы южнокорейских криптовалютных бирж выросли в 85 раз

Согласно данным, опубликованным в воскресенье политиком из правящей Демократической партии Южной Кореи, прибыль 30 криптовалютных обменников в 2017 году достигла 700 миллиардов вон (примерно 648 миллионов долларов).
В 2016 году эта цифра составила всего 8 миллиардов вон.
Данные были опубликованы в воскресенье бывшим журналистом, а ныне политиком Парк Кванг-оном, который раньше работал в качестве пресс-секретаря президента Южной Кореи Мун Чжэ-ин. Правительство страны принимало активное участие в расчетах на основе данных представленных криптовалютными биржами.
Согласно опубликованным данным Upbit является ведущим оператором рынка криптовалют в стране, занимая более половины криптовалютного рынка в Южной Корее, а точнее 52,9%. Bithumb, Korbit и Coinone – три других крупнейших криптовалютных обменника идут сразу за Upbit.
Доходы Upbit составили 194,3 миллиардов вон (182 миллиона долларов США), Bithumb – 317,7 миллиардов вон (297 миллионов долларов США). А Korbit и Coinone заработали 67 миллиардов вон (62 миллиона долларов) и 78,1 миллиарда вон (73 миллиона долларов) соответственно.
Южная Корея стала одним из крупнейших мировых криптовалютных рынков в 2017 году, несмотря на запрет на проведение ICO в конце сентября. Слухи о том, что в Южной Корее вслед за Китаем запретят деятельность криптовалютных бирж не подтвердились, а правительство Южной Корее даже выступило со специальными обращениями для опровержения этой информации.
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