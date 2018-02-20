В Украине более 705 мест массовой регистрации - Opendatabot

В Украине существует более 705 мест массовой регистрации – адресов, по которым зарегистрированы более 50 компаний.
Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.
Больше всего компаний зарегистрировано по адресу г.Киев, ул. Мельникова, дом 12. Там зарегистрировано 2006 активных компаний и 287 закрытых.
Более 500 активных компаний зарегистрировано по адресу – улица Зверинецкая, 63 (995 компаний) и ул. Николая Василенко, 7а (551 компания). Обе улицы находятся в Киеве.
В целом, наибольшее количество мест массовой регистрации в Киевской области. На втором месте – Одесская и Харьковская области.
“Термина “место массовой регистрации” в украинском законодательстве не существует, это скорее негласное понятие. Налоговая могла в своей внутренней программе поставить отметку о предприятии. Все сотрудники налоговой это видели и могли более подробно проверять такую компанию”, – рассказывает Анастасия Шуберт, юрист консалтинговой компании “Оланс групп”:
“Еще несколько лет назад все предприятия были обязаны ежегодно подтверждать сведения о компании – сдавать так называемую Форму 6.
Кроме этого налоговая могла не выдать компании свидетельство НДС, если она не находится по месту регистрации (или находится по месту массовой регистрации). Сейчас эти нормы отменены, а проверка размещения компании больше не проводится”, – объясняет Анастасия.
В ГФС эту информацию подтверждают. “На данный момент место массовой регистрации не считается проблемой, поэтому эти данные отсутствуют в том числе и на нашем сайте”, – сообщили в пресс-службе налоговой.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему Украина превратилась из экспортера в рассадник евробляхВчера, 16:00 - 6851 37
Средняя зарплата киевлян за пять лет в пересчете на доллары уменьшилась почти вдвоеВчера, 16:00 - 3837 34
Украина стала активнее торговать с Россией3 ч. назад - 874 23
Стало известно, сколько украинцев живут на минимальную зарплатуВчера, 19:00 - 1501 15
Россия осталась без украинских двигателей для гражданских самолетовВчера, 15:45 - 2616 14
Какой будет Большая кольцевая в Киеве (карта)Вчера, 16:30 - 10082 12
Средняя зарплата киевлян за пять лет в пересчете на доллары уменьшилась почти вдвоеВчера, 16:00 - 3837 34
Ford возвращает на конвейер легендарную модель (фото)9 ч. назад - 3632 1
Россия осталась без украинских двигателей для гражданских самолетовВчера, 15:45 - 2616 14
Трейдер купил биткоинов на 400 миллионов долларов во время обвала5 ч. назад - 1844 4
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу40 мин. назад - 212
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайнВчера, 15:10 - 3350
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожоговПозавчера, 15:10 - 790
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2145
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 1104 1
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Чому Україна перетворилася з експортера на розсадник...Обговорення статей
ОщадбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші