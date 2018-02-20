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В Украине более 705 мест массовой регистрации - Opendatabot

В Украине более 705 мест массовой регистрации - Opendatabot

В Украине существует более 705 мест массовой регистрации – адресов, по которым зарегистрированы более 50 компаний.

Об этом сообщает Opendatabot, платформа для работы с открытыми данными.

Больше всего компаний зарегистрировано по адресу г.Киев, ул. Мельникова, дом 12. Там зарегистрировано 2006 активных компаний и 287 закрытых.

Более 500 активных компаний зарегистрировано по адресу – улица Зверинецкая, 63 (995 компаний) и ул. Николая Василенко, 7а (551 компания). Обе улицы находятся в Киеве.

В целом, наибольшее количество мест массовой регистрации в Киевской области. На втором месте – Одесская и Харьковская области.

“Термина “место массовой регистрации” в украинском законодательстве не существует, это скорее негласное понятие. Налоговая могла в своей внутренней программе поставить отметку о предприятии. Все сотрудники налоговой это видели и могли более подробно проверять такую ​​компанию”, – рассказывает Анастасия Шуберт, юрист консалтинговой компании “Оланс групп”:

“Еще несколько лет назад все предприятия были обязаны ежегодно подтверждать сведения о компании – сдавать так называемую Форму 6.

Кроме этого налоговая могла не выдать компании свидетельство НДС, если она не находится по месту регистрации (или находится по месту массовой регистрации). Сейчас эти нормы отменены, а проверка размещения компании больше не проводится”, – объясняет Анастасия.

В ГФС эту информацию подтверждают. “На данный момент место массовой регистрации не считается проблемой, поэтому эти данные отсутствуют в том числе и на нашем сайте”, – сообщили в пресс-службе налоговой.

По материалам Економічна Правда
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