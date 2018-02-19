Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 52 0

Lenovo собирается получить очередной патент в области блокчейн

Lenovo собирается получить очередной патент в области блокчейн

Новая патентная заявка Lenovo предполагает, что китайский технологический гигант может использовать технологию блокчейн для проверки достоверности физических документов.

В заявлении, опубликованном Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO) в прошлый четверг, Lenovo описывает процедуру, которая использует цифровые подписи, закодированные в физических документах, которые могут обрабатываться компьютерами, для проверки легитимности документа. Заявка была впервые представлена в августе 2016 года.

Компьютер декодирует подпись и переводит ее в цифровую «карту» документа, которую затем можно сравнить с физической копией. В заявлении говорится, что цифровая подпись представляет собой «безопасный блокчейн», в каждом из блоков которого содержится несколько цифровых подписей. Lenovo поясняет, что “безопасный блокчейн” – это фактически распределенная база данных.

Далее говорится, что каждый блок содержит «информацию о физическом документе в разные моменты времени».

По материалам Altcoin.info
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018