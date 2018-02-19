Lenovo собирается получить очередной патент в области блокчейн

Новая патентная заявка Lenovo предполагает, что китайский технологический гигант может использовать технологию блокчейн для проверки достоверности физических документов.
В заявлении, опубликованном Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO) в прошлый четверг, Lenovo описывает процедуру, которая использует цифровые подписи, закодированные в физических документах, которые могут обрабатываться компьютерами, для проверки легитимности документа. Заявка была впервые представлена в августе 2016 года.
Компьютер декодирует подпись и переводит ее в цифровую «карту» документа, которую затем можно сравнить с физической копией. В заявлении говорится, что цифровая подпись представляет собой «безопасный блокчейн», в каждом из блоков которого содержится несколько цифровых подписей. Lenovo поясняет, что “безопасный блокчейн” – это фактически распределенная база данных.
Далее говорится, что каждый блок содержит «информацию о физическом документе в разные моменты времени».
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