По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” 60,444 млн и 34, 659 млн гривен соответственно.
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (59 и 45). Максимальный курс продажи доллара 27,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,27-27,28 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 101 активных заявок по доллару на сумму более 95, 003 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,2700 – 10 000
27,2600 – 200 000
27,2600 – 25 000
27,2600 – 7 500
27,2500 – 10 000
27,2500 – 200 000
27,2500 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,2200 – 4 600
27,2200 – 3 900
27,2300 – 3 300
27,2400 – 400
27,2500 – 300
27,2500 – 1 500
27,2500 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.2831
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.2178
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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