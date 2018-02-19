По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” 60,444 млн и 34, 659 млн гривен соответственно.

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (59 и 45). Максимальный курс продажи доллара 27,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,27-27,28 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 101 активных заявок по доллару на сумму более 95, 003 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,2700 – 10 000

27,2600 – 200 000

27,2600 – 25 000

27,2600 – 7 500

27,2500 – 10 000

27,2500 – 200 000

27,2500 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,2200 – 4 600

27,2200 – 3 900

27,2300 – 3 300

27,2400 – 400

27,2500 – 300

27,2500 – 1 500

27,2500 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.2831

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.2178

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.