Топливо на украинских АЗС продолжает дешеветь

С 16 по 19 февраля ряд сетей АЗС снизили цены горючего в пределах 20-50 копеек за литр.

Об этом сообщает enkorr.

В частности, сеть KLO снизила цены на бензины марок А-92 и А-92 на 20 коп./л, – до 29,49 грн/л и 30,49 грн/л, соответственно, а ДТ подешевело на 40 коп./л, – до 27,89 грн/л.

В сети Marshal топливо подешевело на 30-50 коп./л, а на станциях “Народная” – на 23-28 коп./л.

Такие сети как “Автотранс”, Marshal, “Укр-Петроль”, “Автотехсервис” и SKY опустили цены на 20-50 коп./л.

Средние цены по стране 19 февраля снизились на 1 коп./л.

Напомним, с 15 по 16 февраля ряд сетей АЗС снизили цены горючего в пределах 20 копеек – 1 гривна за литр.

Цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.