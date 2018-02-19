Присвоение средств VAB Банка: НАБУ получило доступ к документам НБУ

В рамках уголовного производства по факту возможного присвоения 5,5 миллиардов гривен VAB Банка детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к документам Национального банка Украины, связанных с VAB Банком и коммерческим банком «Финансовая инициатива».
Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева две недели назад, сообщает «Слово и Дело».
Детектив просил суд предоставить временный доступ к документам о предоставлении НБУ кредитов для КБ «Финансовая Инициатива» в течение 2014 года с возможностью ознакомиться с ними и сделать их копии, в частности: информацию о том, поступали ли в адрес комиссии НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков в течение 2014 года докладные записки и проекты решений об одобрении программ финансового оздоровления VAB Банка и о результате их рассмотрения; информацию о сумме гарантированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц средств вкладчиков VAB Банка в пределах суммы возмещения по состоянию на 1 сентября, 13 октября и 20 ноября 2014 года.
Судья ходатайство удовлетворил.
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