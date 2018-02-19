Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне на разных сегментах рынка изменился разнонаправлено. Запаздывающий официальный курс доллара снизился, зато на других сегментах валютного рынка курсы уже перешли к росту.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,06 грн до 26,99 грн, или на 0,2%.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время вырос с 26,84 грн до 27,02 грн, или на 0,7%.

Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках выросли за неделю с 26,82/27,22 до 26,98/27,36.

Таким образом, покупка выросла на 0,6%, а продажа – на 0,5%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,5% до 1,4% за счет более быстрого роста покупки по сравнению с продажей.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, рост спроса на валюту связан с завершением налогового периода и устойчиво высоким спросом импортеров энергоносителей.

“На начавшейся неделе ожидаю продолжения умеренного роста курса доллара. Безналичный доллар может вырасти через неделю до 27,2 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 27,1/27,5 грн”, – прогнозирует эксперт.