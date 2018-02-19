Маску разрешили построить станцию Hyperloop в Вашингтоне

Вашингтон, округ Колумбия, выдал The Boring Company Илона Маска разрешение на проведение подготовительных и земляных работ на участке, занятом парковкой у торгового центра National Mall. По словам представителей компании, здесь может появиться станция скоростных поездов Hyperloop.
Разрешение, о котором пишет Washington Post, является частью плана городского департамента по транспорту, который изучает возможность создания подземной сети тоннелей Hyperloop — пока что теоретической идеи использовать вакуум и поезда на магнитной подушке для перевозки пассажиров со скоростью около 1000 км/ч.
«Участок на Нью-Йорк авеню может стать станцией» в транспортной сети, заявил представитель компании. В прошлом году The Boring Company продемонстрировала видоизмененный вариант Hyperloop — перемещение автомобилей на санях с магнитной левитацией. В конце 2017 года губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган подтвердил, что сотрудничает с компанией в строительстве линии «быстрого электрического транспорта между Балтимором и Вашингтоном».
Напомним, изначально, когда Маск вместе с инженерами NASA разработали концепцию транспортной вакуумной сети Hyperloop, он не собирался сам воплощать свой замысел. Вместо него за реализацию плана взялись несколько стартапов, в частности, Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies. Но летом прошлого года Маск начал вести переговоры с властями о строительстве туннеля между Вашингтоном и Нью-Йорком и решил не нанимать подрядчиков, а сделать все самостоятельно.
Пока неясно, каким образом The Boring Company надеется финансировать свой проект — продажи кепок и огнеметов едва ли в состоянии покрыть расходы, пишет Fortune. Некоторые скептики утверждают также, что электросани не смогут справиться с транспортным потоком и не решат проблему пробок, некогда побудивших Маска начать рыть подземные тоннели.
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