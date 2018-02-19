Межбанк: доллар валютированием tom к 27,02 подняли редкие покупки импортеров

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,99/27,03 UAH/USD tom виртуально, без сделок.
Поскольку 19 февраля в США выходной день (Америка отмечает День президента), на украинском валютном межбанке торгуется безналичный доллар валютированием tom или «завтра».
Не успели начаться реальные сделки в безналичной паре доллар-гривна, как стало известно об сохранения настроения на рынке гривневого ресурса. Последний снова продемонстрировал «сжатие». Об этом свидетельствуют упавшие с уровня 54 227,6 млн. грн. к отметке 52 679,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Около 10.10 выйдя в реальную сферу, безналичный доллар вырос в цене, составив 27,02/27,05 UAH/USD tom.
Спустя 41 минуту, на 10.51, в сопровождении нулевой, по сути, ликвидности, цена «завтрашнего» безналичного доллара не тронулась с места: 27,02/27,05 UAH/USD tom, продержалась на этой отметке до 11:06.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,0000 / 27,0300
евро – 33,4989 / 33,5334
российский рубль – 0,4785 / 0,4794
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2401 / 1,2402
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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