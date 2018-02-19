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В Канаде построят хранилище для криптоактивов

В Канаде построят хранилище для криптоактивов

В связи с постоянным ростом ценности цифровых активов власти Канады приняли решение построить хранилище для криптовалюты.

Об этом сообщает CCN.

Канадские чиновники хотят построить гигантское криптохранилище, в котором граждане смогут сохранять свою криптовалюту и не волноваться о ее сохранности.

Центробанк станет куратором в реализации и строительстве проекта. Власти объясняют свой шаг ростом популярности криптовалюты и повышенным интересом хакеров к ней, таким образом, цифровые активы граждан нуждаются в защите.

У регулятора беспокоятся, что участились случаи получения хакерами доступа к криптокошелькам через электронные ключи.

“Банк Канады предлагает канадцам хранить свои электронные ключи в безопасном месте. В свою очередь, мы будем совершенствовать систему безопасности, чтобы киберпреступники не смогли получить доступ к цифровым деньгам”, – говорится в обращении банка.

Банковские хранилища считаются одним из наиболее безопасных и надежных мест для надлежащего хранения ценных предметов и записей.

По материалам Економічна Правда
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