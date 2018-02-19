Украинской ГТС заинтересовались уже более десятка мировых компаний - Порошенко

На данный момент продолжается работа по определению компаний, которые будут принимать участие в модернизации и управлении украинской газотранспортной системой.
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в Мюнхене, передает Укринформ.
“Откровенно скажу, что работа была проведена очень большая: НАК “Нафтогаз” нанял советника, который готовит предложения по управлению ГТС Украины, в полном соответствии с международными правилами, прозрачно. Насколько мне известно, уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие”, – сказал Порошенко.
Он отметил, что правительство приняло важные решения по этому поводу.
“И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети, обеспечить наибольшую выгоду для Украинского государства относительно эксплуатации ГТС, те и победят”, – подчеркнул Порошенко.
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