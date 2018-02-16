В Украину под видом табака для кальяна нелегально завозили опилки с вареньем

ГФС и правоохранительные органы Германии раскрыли международную схему поставок табака для кальяна на территорию ЕС. Используя механизм фиктивного вывоза товара в режиме «транзит», дельцы реализовывали табак в ЕС. Украина использовалась как конечная страна в транзитном маршруте. Таким образом, «бизнесмены» уклонялись от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
По результатам осмотра транспортного средства Mercedes-Benz с украинской регистрацией в зоне деятельности международного пункта пропуска «Ягодин-Дорогуск» Волынской таможни установлено, что вместо «табака для кальяна» перемещались отходы древесины «опилки», смешанные с фруктовым вареньем.
«Таким образом, был сымитирован табак. И этот груз не вызвал подозрений у польских таможенников. Кроме того, в транспортном средстве обнаружены скрытые дополнительные номерные знаки и свидетельство о регистрации на указанный микроавтобус», – сообщили в ГФС.
По результатам установлено, что «табак для кальяна» действительно оставался в странах ЕС, а в свою очередь на территорию Украины перемещали транспортное средство (микроавтобус) с фиктивным грузом.
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