Samsung отменил обновление для Galaxy S8 из-за перезагрузок

Недавно компания Samsung начала рассылать обновления для устройств Galaxy S8 и S8+ до актуальной версии Android 8.0 Oreo. Но рассылку пришлось экстренно остановить: ранние получатели столкнулись с постоянными и неожиданными перезагрузками устройств, пишет SlashGear.
Они некритичны, но могут случаться в самый неподходящий момент, обрывая звонки и приводя к потере данных. Samsung утверждает, что проблема наблюдается у крайне ограниченного числа смартфонов.
Но лучше перестраховаться, пока обновление до Oreo не прилетело на большее число устройств, увеличив количество недовольных. Восьмая версия операционной системы Android была представлена 21 августа 2017 года. К настоящему моменту Oreo установлена на 1,1% пользовательских устройств с Android.
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