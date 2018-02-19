Технология от Google определит местоположение звонящего в 911

Большинство жителей США звонит в экстренную службу 911 с мобильного, а не со стационарного телефона. Из-за этого автоматически определить местоположение и как можно скорее выслать помощь не удается. С декабря Google тестирует новую систему определения локации для звонящих. Технология позволяет узнать местоположение человека с точностью до 36 метров, однако система работает только со смартфонами на базе Android.
По оценкам Федеральной комиссии по связи США, сокращение времени отклика на экстренный вызов хотя бы на 1 минуту позволит ежегодно спасать более 10 000 жизней. Однако из-за повсеместного распространения смартфонов люди все реже совершают звонки со стационарных телефонов, а экстренным службам не удается с точностью установить местоположение звонящего. Операторы мобильной связи передают 911 сведения о локации, но часто эта информация оказывается недостаточно точной и своевременной.
Помочь службе 911 вызвались специалисты Google. С декабря компания начала тестировать в отделениях 911 компьютерную систему, которая определяет местоположение звонящего по геолокационным данным с его смартфона. За время эксперимента компания успела обработать несколько десятков тысяч звонков от пользователей телефонов на базе Android.
Как сообщает Wall Street Journal, в первые 30 секунд звонка технология Google определяла местоположение звонящего на 80% точнее, чем системы, используемые мобильными операторами. Для сравнения — данные мобильных операторов позволяли установить, где находится человек, с точностью до 160 м, тогда как система Google определяла местоположение с точностью до 36 м.
Во время эксперимента служба 911 в Теннесси помогла девушке, которая не говорила по-английски. «[Без данных о геолокации] нам пришлось бы долго выяснять, где находится девушка. Но в экстренной ситуации счет идет на секунды», — рассказала представительница службы Дженнифер Эстес. Сотрудники 911 отметили, что система Google также может быть полезной в случаях, когда звонящие из-за чрезмерного волнения говорят неверный адрес. Технология Google уже используется в 14 странах, в основном в Европе. В этом году компания планирует внедрить ее и в США.
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