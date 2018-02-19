Новая технология не позволит 3D-напечатанным стенам обрушиться

Напечатанные на 3D-принтере стены легко могут деформироваться и упасть, пока не высохнут. Профессор Технологического университета Эйндховена (Нидерланды) предложил решение этой проблемы, разработав модель, при помощи которой инженеры могут легко рассчитывать размеры и скорость печати, при которых строение будет сохранять стабильность.
Обычный современный цемент сохнет в опалубке от нескольких дней до пары недель. В случае 3D-печати он застывает почти мгновенно и, безо всякой поддержки опалубки, вынужден выдерживать вес новых слоев, которые принтер наносит поверх него.
Профессор Акке Суикер написал уравнение, с помощью которого рассчитал, насколько быстро можно класть новый слой так, чтобы стена не обрушилась, зная характеристики отверждения материала и размеры стены. Кроме того, его модель позволяет понять, как сделать так, чтобы расходовать при печати как можно меньше материала и какое воздействие окажут структурные неровности. Или что произойдет, если стена окажется немного толще, или возрастет скорость отверждения материала, или будет использован совершенно другой материал.
Всего набралось около 20 факторов, которые следует принимать во внимание, но поскольку Суикер сознательно сократил свое уравнение, он оставил только 5 из них. Ученый уверен, что его модель пригодится инженерам, дизайнерам, разработчикам 3D-объектов, например, тем, кто печатает тонкие каркасы для протезов. Первый интерес не заставил себя долго ждать — профессора пригласили с семинаром в Кэмбридж, пишет EurekAlert.
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