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В Siemens заверили, что "крымская история" больше не повторится - Климкин

В Siemens заверили, что "крымская история" больше не повторится - Климкин

Гендиректор концерна Siemens Джо Кезер заверил, что сделает все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Хороший разговор с CEO Siemens Кезером. Они сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась. Такие выводы должен сделать весь европейский бизнес, чтобы больше не попасть в российскую ловушку”, – написал он.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что Siemens подписал первый крупный контракт с РФ после скандала с турбинами, оказавшимися в Крыму. Компания поставит три турбины для электростанции в Нижнекамске.

Siemens подал в суд на Технопромэкспорт с требованием признать сделку о поставке оборудования, которое по контракту предназначалось для электростанции в Тамани, недействительной и вернуть турбины, поставленные в оккупированный Крым в обход санкций.

По материалам Економічна Правда
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