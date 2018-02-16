День финансов, 16 февраля: принудительный переход на биотопливо, правительство в е-формате, налог на "еврономера"

Пятница, 16 февраля. Перед выходными в правительстве (и не только) решили сделать несколько важных заявлений.
Украинских водителей могут заставить заправляться биотопливом. Соответствующее нововведение содержится в законопроекте №7348, который находится на рассмотрении в ВР. Ожидается, что уже с 1 января 2019 года в бензине и дизтопливе, которые реализуются на автозаправочных станциях Украины, содержание биодобавок должно быть не менее 3,4%. Зачем и кому это нужно, можно узнать здесь.
Украинцев может ждать еще одно подорожание. В Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности и энергосбережения выступили с предложением повысить тариф для населения на вывоз мусора более чем в два раза.
“На сегодня на одну семью стоимость услуги по вывозу твердых бытовых отходов составляет 31 гривну. Если мы хотим повысить стоимость до 440 гривен за тонну, то потенциальное увеличение для домохозяйств будет с 31 до 65 гривен”, – отметил глава ведомства.
Российский ВТБ сворачивает бизнес в Украине. ВТБ массово закрывает отделения в Украине, к лету оставит только один или два офиса в Киеве. “Мы сейчас очень жестко закрываем отделения по всей стране и рассчитываемся со всеми вкладчиками”, – заявил глава ВТБ Андрей Костин.
«Государство-бизнес» без чиновников. Электронные сервисы по получению двусторонних разрешений на автомобильные перевозки и разрешений ЕКМТ, а также реестр автобусных маршрутов должны заработать уже в первом полугодии 2018 года. Об этом в ходе заседания рабочей группы по вопросу внедрения электронных сервисов на автомобильном транспорте сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Платный проезд для авто на иностранных номерах. Украинским законодателям предложили обложить налогом владельцев автомобилей на иностранной регистрации, причем речь идет о всех — и реальных иностранцах, и тех, кто ездит на еврономерах. Изучив опыт Латвии и Молдовы, глава Всеукраинской ассоциации импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко нашел решение актуальной проблемы авто с европейской регистрацией.
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