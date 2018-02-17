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ОАЭ планируют отправить первую миссию на Марс в 2020 году

ОАЭ планируют отправить первую миссию на Марс в 2020 году

Эмираты используют часть нефтяных денег для финансирования своей космической программы. Уже в 2020 году страна планирует отправить первую миссию на Красную планету, а через 99 лет иметь там колонию, передает CNN.

На данный момент страна инвестировала $5,4 млрд в свою космическую программу. Власти Эмиратов объясняют, что это одно из направлений диверсификации экономики, пока что полностью зависящей от нефти. «Мы хотим организовывать собственные космические миссии и запускать собственные спутники», — говорит представитель Космического центра в Дубае Салем Хумаид.

У страны амбициозные космические планы, вершиной которых является покорение Марса. Но в ближайшей перспективе самой главной задачей является запуск первого спутника, полностью разработанного и собранного местными специалистами. Он должен подняться на орбиту при помощи японских партнеров уже в этом году. А пока его отправили на финальные тесты в Южную Корею. Арабская страна и до этого запускала спутники, но они были собраны при помощи партнеров. В Космическом центре говорят, что не составило труда найти необходимых специалистов. Все 200 рабочих мест заняты только гражданами страны.

После запуска спутника Эмираты переходят к активной стадии своей марсианской программы. По планам, зонд под названием «Аль-Амаль» стартует в 2020 году и выйдет на орбиту Марса в 2021, в 50-летнюю годовщину независимости ОАЭ. В качестве технических консультантов будут выступать американские ученые из Университета Колорадо. Таким образом, Арабские Эмираты станут одной из девяти стран, работающих в области исследований Марса. Зонд будет выполнять исследовательскую миссию: изучать марсианскую атмосферу, поверхность планеты. Космическое агентство ОАЭ заявляет, что результаты марсианской миссии будут доступны всему миру.

По материалам hightech.fm
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