Межбанк: доллар вырос до 26,99 на покупках СКВ импортерами энергоносителей

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 10,50 коп., на торгах пятницы понизился на 23,11 коп., оказавшись на уровне 26,9909 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,84/26,88 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 26,87/26,91, а спустя 13 минут, ускорив рост, оказался на уровне 26,99/27,01 UAH/USD по состоянию на 10.23.

К 10.45 «американец», ощутимо замедлив повышение, консолидировался на цифре 27,00/27,02 UAH/USD.

По словам источника, до 11.30 валюта не трогалась с этой отметки, инициировав в указанный час медленную коррекцию под давлением появившихся продаж СКВ. Вначале до 26,96/26,99, а к 12.20 до 26,96/26,98 UAH/USD.

На обеденный перерыв валютный межбанк ушел около 12.52 на фоне действовавших на то время цен 26,97/27,00 UAH/USD.

Доллар не покидал ближайшие «окрестности» этой цифры до 14.30, совершив в этот час небольшой отскок на единичных покупках опустевшего к этому времени рынка:

26,98/27,02, а спустя час доллар стал еще немного дороже – 26,93/27,03 UAH/USD.

Эти цены не изменялись до завершения торгов.

На цифре 26,99/27,03 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.

Большинство сделок на межбанке 16 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9909 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,9900 / 27,0300

евро – 33,5728/ 33,6199

российский рубль – 0,4783 / 0,4793

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2430/ 1,2431

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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