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Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе

Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе

Голландская компания QuTech совместно с Intel представила программируемый двухкубитный квантовый компьютер, работающий на кремниевом чипе. Это грандиозный прорыв к тому, чтобы вывести квантовые компьютеры из лабораторий и начать выпускать их на промышленной основе, пишет The Next Web.

Технология квантовых вычислений, несмотря на многообещающие возможности, пока еще непрактична: она требует огромное количество ресурсов и может сделать лишь некоторые операции. По сути, квантовые компьютеры еще не очень полезны, но их размещение на кремниевых чипах может изменить это.

Исследователи из QuTech и Intel использовали специальный тип кубитов, называемых спин-кубитами, для запуска двух квантовых алгоритмов на кремниевом чипе. Другие квантовые системы, такие как 49-кубитный компьютер Intel, имеют гораздо более мощный функционал, но их можно использовать только в специально оборудованных лабораториях.

Мощные квантовые компьютеры создаются из сверхпроводящих материалов и могут работать только при крайне низких температурах, что затрудняет их практическое применение. По словам создателей из QuTech, идея здесь заключалась в создании не лучшего компьютера, а того, который будет работать с существующей инфраструктурой.

Двухкубитный компьютер — лишь экспериментальная модель, говорят разработчики. Она была призвана доказать, что концепция работает. Для разработки систем, которые будут мощнее обычных компьютеров, потребуется больше экспериментов.

По материалам hightech.fm
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