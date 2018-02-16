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В Австрии расследуют крупномасштабное мошенничество с биткоинами

В Австрии расследуют крупномасштабное мошенничество с биткоинами

Власти Австрии попросили Интерпол отследить подозреваемых в организации мошеннической схемы с биткоином, жертвами которой стали тысячи инвесторов в стране и за ее пределами.

Об этом пишет Bloomberg.

Прокуроры Вены объединяют в одно дело “сотни жалоб” на схему под названием Optioment, которые поступают в отделения полиции по всей стране.

Кроме того, к делу приобщаются документы, собранные национальным финансовым регулятором FMA.

Количество жертв мошеннической схемы могло достичь 10 тысяч человек, которые потеряли 12 тысяч биткоинов, что равняется 115 миллионам долларов.

Полиция выявила двух подозреваемых в мошенничестве, которых пострадавшие упоминали в заявлениях, а также продолжает искать еще нескольких, некоторые из которых находятся за рубежом.

Поэтому австрийские правоохранители попросили Интерпол провести расследование против подозреваемых в Дании, Латвии и Германии. Пока никакие аресты не были проведены.

Компания Optioment руководила сайтом, а также провела встречи с 700 розничными инвесторами в Австрии. Ее представители убеждали людей, что они работают на “зарегистрированный на Коста-Рике bitcoin-фонд”.

Они обещали большие проценты вкладчикам, средства на выплату которых якобы должны были получать от арбитражных торгов.

По словам адвокатов, Optioment предлагала инвесторам делать вклады в Bitcoin на определенный период от шести месяцев до двух лет в обмен на еженедельные выплаты в размере 4%. Дополнительные премии предлагались участникам, которые приводили новых клиентов.

По материалам Економічна Правда
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