Приватбанк не смог взыскать с телеканала 1+1 "футбольный" долг

Киевский апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Приватбанка на решение Хозяйственного суда Киева, которым Приватбанку было отказано в удовлетворении иска к “1+1 Продакшн” о взыскании 46,6 миллиона гривен.

Об этом пишет Finbalance.

Согласно судебным материалам, Приватбанк в 2015 году предоставил две гарантии для кипрской компании TV Media Planet Limited по ее финансовым обязательствам на указанную сумму перед UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций).

Как сообщалось, эти обязательства возникли в результате получения от UEFA телевизионных прав на трансляцию матчей футбольных еврокубков каналами с медиахолдинга “1+1”. Согласно условиям договоров, гарантии действовали до 20 декабря 2016 года.

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При этом компания “1+1 Продакшн” предоставила в залог для Приватбанка (в качестве обеспечения обязательств TV Media Planet Limited по гарантиям) имущество, которое находится по адресу г. Киев, ул. Кирилловская, 23 (была информация, что речь идет об оборудовании).

По данным Приватбанка, 19.12.2016 – то есть уже после введения в него временной администрации (которое состоялось 18.12.2016) – он получил от UEFA два требования платежа от 13.12.2016 по гарантиям на 1,6 млн евро.

Вместе с тем суд первой инстанции констатировал, что Приватбанк не предоставил доказательств того, что совершил платежи в пользу UEFA, в результате чего у банка могло возникнуть право требования к “1 1 Продакшн” как залогодателя по обязательствам TV Media Planet Limited перед Приватбанком.

Кроме того, суд обратил внимание, что согласно подписанным договорам, гарантия теряет силу не позднее чем 20.12.2016.

Поскольку в это время в банке работала временная администрация, то, по выводам суда, даже в случае получения средств от TV Media Planet Limited Приватбанк в силу законодательных ограничений не должен был делать платеж в пользу UEFA.

Ранее сообщалось, что UEFA обратился к Национальному банку с просьбой помочь решить вопрос долгов медиахолдинга бывших акционеров банка.