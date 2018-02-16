Одесскую госкомпанию лишили электрической и тепловой лицензии

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) аннулировала лицензию на производство электрической и тепловой энергии для одесской компании “Энергия и газ Украина” из-за ее отсутствия по месту регистрации.

Такое решение было принято на заседании комиссии 16 февраля.

Согласно обоснованию к решению, комиссия по проверке компании “Энергия и газ Украина”, которая была создана на основе писем Государственной регуляторной службы и государственного предприятия Укртранснефтепродукт, 8 февраля прибыла на место регистрации компании (Одесса, улица Шкодова гора 1/1) и не была допущена охраной предприятия Укртехбезопасность.

“Также сообщено (охраной) об отсутствии на указанной территории предприятия Энергия и газ Украина и которое, соответственно, не может осуществлять на указанной территории деятельность по производству электрической энергии”, – говорится в обосновании.

9 февраля комиссия по проверке была повторно не допущена на территорию компании, а также за эти два дня не было обеспечено присутствие руководителя компании, его заместителя или другого уполномоченного лица.

Таким образом, факт недопуска комиссии на территорию объекта является причиной аннулирования лицензии.