Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 178 0

Одесскую госкомпанию лишили электрической и тепловой лицензии

Одесскую госкомпанию лишили электрической и тепловой лицензии

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) аннулировала лицензию на производство электрической и тепловой энергии для одесской компании “Энергия и газ Украина” из-за ее отсутствия по месту регистрации.

Такое решение было принято на заседании комиссии 16 февраля.

Согласно обоснованию к решению, комиссия по проверке компании “Энергия и газ Украина”, которая была создана на основе писем Государственной регуляторной службы и государственного предприятия Укртранснефтепродукт, 8 февраля прибыла на место регистрации компании (Одесса, улица Шкодова гора 1/1) и не была допущена охраной предприятия Укртехбезопасность.

“Также сообщено (охраной) об отсутствии на указанной территории предприятия Энергия и газ Украина и которое, соответственно, не может осуществлять на указанной территории деятельность по производству электрической энергии”, – говорится в обосновании.

9 февраля комиссия по проверке была повторно не допущена на территорию компании, а также за эти два дня не было обеспечено присутствие руководителя компании, его заместителя или другого уполномоченного лица.

Таким образом, факт недопуска комиссии на территорию объекта является причиной аннулирования лицензии.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018