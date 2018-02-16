Tesla заявила о выпуске юбилейного, 300-тысячного электрокара

Компания Tesla выпустила 300 000 электромобилей Model S, Model X и Model 3 с момента их запуска в производство.

Такая информация содержится в официальном документе, который компания разослала своим акционерам, пишет Electrek.

В документе отмечается, что Tesla к концу 2017 года завершила почти все свои цели, в частности запуск Model 3, Tesla Semi, Tesla Roadster, строительство мощнейшей резервной системы хранения энергии Powerpack в Австралии, открытие новых зарядных станций по всему миру. Среди выполненных задач названо и “совокупное производство в 300 тысяч автомобилей”.

Интересно, что в конце 2017 года о достижении показателя в 300 тысяч электрокаров речи не было. По итогам 4 квартала 2017 года Tesla произвела 29 870 автомобилей. А с момента своего создания до конца 2017 года этот показатель, по официальной статистике, составил 212 821 единиц Model S, 71 927 единиц Model X и 1770 автомобилей Model 3 – то есть 286 518 электрокаров.

В этой статистике компания почему-то не учла примерно 2600 единиц своей первой модели, Tesla Roadster, которая производилась с 2008 по 2012 год. Такая “забывчивость” позволила Tesla утверждать, что для достижения показателя в 300 тысяч проданных электрокаров ей понадобилось меньше времени, чем компании Nissan с моделью Leaf.