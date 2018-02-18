Производитель компьютерных игр Atari планирует запустить собственную криптовалюту

Производитель культовых игр, таких как Pac-Man и Pong, планирует запустить собственную криптовалюту под названием «Atari Token».
В рамках этого проекта Atari приобрела 15% акций гибралтарской компании Infinity Networks Ltd и выдала ей лицензию на использование своего бренда. Партнерство ставит своей целью разработку и дальнейшее развитие цифровой развлекательной платформы, основанной на Atari Token. Разработчик игр отмечает, что его инвестиции были «сделаны без финансовых вложений со стороны Atari».
Главный исполнительный директор Atari Фредерик Чеснаис так прокомментировал это партнерство:
Наша цель – занять стратегические позиции с ограниченным денежным риском.
Ранее Atari уже использовал виртуальную валюту с одноименным названием, в качестве игровой валюты. Будет ли новый токен Atari исполнять эти функции, пока неясно.
Кроме того, Atari заявила, что планирует использовать криптовалюты в рамках своего нового партнерства с Pariplay, Ltd, которая работает в сфере онлайн казино. Для этого, возможно, будет создан еще один токен.
Чтобы увеличить привлекательность этих казино, и как только появился токен Atari, у Atari есть проект по запуску Pong Token, второго токена, предназначенного для криптовалютных казино. Подробности об этом проекте появятся позже.
Как и следовало ожидать, это объявление сравнивают с недавним объявлением от Kodak, бывшим фото-гигантом, который лицензировал свой бренд для создания KodakCoin. Проект был объявлен в январе, с планами провести ICO в конце этого месяца.
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