Украина увеличила экспорт до $52,3 млрд (инфографика)

Экспорт товаров и услуг из Украины за 2017 год вырос на 16% – до $52,3 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

“Экспорт Украины в 2017 году вырос на 16%. А экспорт отдельно товаров – на 19%. 40,5% своих товаров и услуг Украина продает в ЕС (на $20 млрд)”, – сообщил Владимир Гройсман.

По словам главы правительства, рост экспорта в страны ЕС составил 21% по сравнению с 2016 годом. Всего Украина экспортировала товары и услуги в 223 страны на общую сумму $52,3 млрд.