Украина увеличила экспорт до $52,3 млрд (инфографика)

Экспорт товаров и услуг из Украины за 2017 год вырос на 16% – до $52,3 млрд.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.
“Экспорт Украины в 2017 году вырос на 16%. А экспорт отдельно товаров – на 19%. 40,5% своих товаров и услуг Украина продает в ЕС (на $20 млрд)”, – сообщил Владимир Гройсман.
По словам главы правительства, рост экспорта в страны ЕС составил 21% по сравнению с 2016 годом. Всего Украина экспортировала товары и услуги в 223 страны на общую сумму $52,3 млрд.
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