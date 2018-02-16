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Украина увеличила экспорт до $52,3 млрд (инфографика)

Украина увеличила экспорт до $52,3 млрд (инфографика)

Экспорт товаров и услуг из Украины за 2017 год вырос на 16% – до $52,3 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

“Экспорт Украины в 2017 году вырос на 16%. А экспорт отдельно товаров – на 19%. 40,5% своих товаров и услуг Украина продает в ЕС (на $20 млрд)”, – сообщил Владимир Гройсман.

По словам главы правительства, рост экспорта в страны ЕС составил 21% по сравнению с 2016 годом. Всего Украина экспортировала товары и услуги в 223 страны на общую сумму $52,3 млрд.

По материалам Финансовый клуб
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