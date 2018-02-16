Австралийские власти выступили с обвинением в адрес России в создании и распространении компьютерного вируса NotPetya, который летом прошлого 2017 года атаковал миллионы компьютеров по всему миру. Как пишет РИА Новости в пятницу,с таким заявлением выступил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии Энгус Тэйлор.
“Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент”, — заявил глава ведомства.
Это уже не первое обвинение России в создании вируса NotPetya: на текущей неделе с аналогичными обвинениями в адрес Москвы выступили Лондон и Вашингтон. Белый дом накануне заявил, что Россия создала вирус NotPetya, до этого такие же предположения были выдвинуты госминистром МИД великобритании лордом Тариком Ахмадом.
Кремль эти обвинения отверг.
Напомним, что в июне 2017 года произошла глобальная атака вируса-вымогателя NotPetya по всему миру. Были поражены IT-системы компаний в ряде стран, в большей степени была затронута Украина.
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