День финансов, 15 февраля: потери от нерастаможки, альтернатива “Северному потоку-2” от поляков, анонс от Ryanair

Четверг, 15 февраля. Этот день словно процитировал слова из одной старой песни: «Кто-то теряет, кто-то находит». И тех, и других сегодня было достаточно.

Потери:

Бюджет теряет от нерастаможки. По полной таможенной ставке было ввезено только 3,4 тыс. старых иномарок, а по льготному акцизу в Украину попало 69,5 тыс. подержанных авто. Наши коллеги решили подсчитать, сколько средств не поступило в госбюджет от нерастаможенных автомобилей в 2017 году и что можно было бы приобрести на эти деньги. Подробная инфографика стоит отдельного внимания.

«Калашников» теряет рынок. Введенные против АО “Концерн “Калашников” (входит в ГК “Ростех”) санкции закрыли для предприятия вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия, сообщается в квартальном отчете предприятия. При этом отмечается, что “в ближайшие 5-7 лет вероятность снятия данных санкций минимальна”.

Украинцы теряют работу. По состоянию на 1 февраля 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 378 800 безработных. Это на 24 000 человек больше, чем месяцем ранее.

Находят:

Кабмин “нашел” 500 млн долларов для жилье. Правительство одобрило привлечение 500 млн долл. кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (CCEC) для финансирования реализации государственного инвестиционного проекта “Обеспечение жильем на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга”.

Найден способ, как сделать украинское молоко ближе к ЕС. В Украине с 1 июля вводят новые госстандарты для молока. Украинские заводы должны при производстве продукции отказаться от молока второго сорта. Это требование норм безопасности ЕС, поскольку в Европе уже давно действуют другие нормы.

Ryanair нашла точки соприкосновения с Украиной. Компании нужна Украина, либо больше Украине (вместе с Омеляном) нужен Ryanair. Уже сложно разобраться из-за шлейфа обещаний и переговоров… Но, со слов главного юриста и секретаря Ryanair Юлиуша Коморека, наша страна все же станет новым направлением для Ryanair, а рейсы сюда начнут выполняться с осени 2018 года.

Польша нашла еще одну альтернативу “Северному потоку-2”. Так, наши соседи собираются осуществить проект Baltic Pipe, который подразумевает строительство собственного газопровода по дну Балтийского моря в протест против строительства газопровода “Северный поток-2” из России в Германию.

УЗ нашла еще один способ, как увеличить стоимость билетов. “Укрзализныця” рассматривает возможность улучшить качество сигнала Wi-Fi в скоростных поездах. И, конечно же, за счет включения этой услуги в стоимость билета. Говорят, нынешний подрядчик не очень качественно выполняет работы.