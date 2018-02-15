Гройсман объяснил, когда появились огромные долги Украины

С 2007 до 2013 года государственный долг Украины вырос на 46 млрд долларов – до 60 млрд долларов. Такие данные обнародовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает “Сегодня”.

“В 2004 году госдолг составлял 12,8 млрд долларов. К 2007 году он уже был 14 млрд долларов. Но посмотрите, что было дальше, перед Революцией Достоинства: с 2007 по 2009 год страна нарастила 14 млрд долларов долга. … В 2009-2010 гг. долг увеличился до 40 млрд долларов. То есть с 2007 до 2013 года страна нарастила долг с 14 млрд долларов до 60 млрд долларов”, – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

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Премьер отметил, что в непростые для экономики 2014-2017 годы Украина увеличила госдолг только на 5 млрд долларов.

“Мы приняли страну с 60 млрд долларов [долга] – эта цифра является большим бременем для бюджета каждой украинской семьи. И наша задача – чтобы экономика Украины росла. Мы должны больше средств зарабатывать в бюджет, развивать страну, создать новую систему жизни. Должны вернуть эти средства, чтобы Украина стала свободной от долгов”, – отметил Гройсман.