Гройсман объяснил, когда появились огромные долги Украины

С 2007 до 2013 года государственный долг Украины вырос на 46 млрд долларов – до 60 млрд долларов. Такие данные обнародовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает “Сегодня”.
“В 2004 году госдолг составлял 12,8 млрд долларов. К 2007 году он уже был 14 млрд долларов. Но посмотрите, что было дальше, перед Революцией Достоинства: с 2007 по 2009 год страна нарастила 14 млрд долларов долга. … В 2009-2010 гг. долг увеличился до 40 млрд долларов. То есть с 2007 до 2013 года страна нарастила долг с 14 млрд долларов до 60 млрд долларов”, – написал Гройсман на своей странице в Facebook.
Читайте также: В Кабмине рассказали, сколько Украина тратит на обслуживание госдолга
Премьер отметил, что в непростые для экономики 2014-2017 годы Украина увеличила госдолг только на 5 млрд долларов.
“Мы приняли страну с 60 млрд долларов [долга] – эта цифра является большим бременем для бюджета каждой украинской семьи. И наша задача – чтобы экономика Украины росла. Мы должны больше средств зарабатывать в бюджет, развивать страну, создать новую систему жизни. Должны вернуть эти средства, чтобы Украина стала свободной от долгов”, – отметил Гройсман.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько денег потерял бюджет от нерастаможенных иномарок в 2017 году (инфографика)Вчера, 09:00 - 3957 40
Санкции закрыли "Калашникову" более 70% мирового рынка гражданского оружия - концернВчера, 00:00 - 2470 26
Американцы помогут построить ядерное хранилище в ЧернобылеВчера, 12:15 - 873 23
Укрзализныця планирует включить в цену билета услугу Wi-FiВчера, 14:15 - 1069 18
Польша намерена построить газопровод в противовес "Северному потоку-2"Вчера, 11:45 - 1293 8
Сколько денег потерял бюджет от нерастаможенных иномарок в 2017 году (инфографика)Вчера, 09:00 - 3957 40
Курс Bitcoin устремился к психологической отметкеВчера, 12:30 - 3619 1
Ryanair подтвердил выход на украинский рынокВчера, 10:00 - 2617 1
В Кабмине придумали, где взять 35 млрд долларов на дорогиВчера, 13:00 - 2515 6
Дадим три месяца: нардеп раскрыл, что Рада уготовила владельцам еврономеровВчера, 21:30 - 2084 3
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу кровиВчера, 15:10 - 229
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 887 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 1130
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1517 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1393
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в ЧорнобиліОбговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок