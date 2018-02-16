Dyson работает над целой линейкой электромобилей

В сентябре прошлого года стало известно, что Dyson, известный производитель пылесосов и сушилок, намерена выпустить собственный электромобиль. Однако, как сообщает The Verge, теперь компания заявляет о разработке целой линейки моделей.
Изначально планировалось, что первый электромобиль Dyson, «радикально отличающийся от прочих», станет дорогим нишевым продуктом (но не спорткаром) и будет выпускаться в небольшом количестве. Теперь сообщается, что сразу за ним последует еще две модели, более массовые. Только такая стратегия позволит Dyson добиться успеха на растущем рынке.
Автомобили появятся в продаже уже в начале следующего десятилетия. По плану, на них будут установлены твердотельные аккумуляторы. Чтобы обогнать других производителей, компания вложила в свой проект $2,8 млрд. Деньги пойдут не только на разработку непосредственно автомобилей, но и на совершенствование батарей и легких материалов для их корпусов.
Аналитики считают, что у Dyson больше шансов на успех, чем у других компаний, пытающихся повторить путь Tesla. Компания имеет богатый опыт массового производства, а ее руководитель Джеймс Дайсон — один из патриархов технологий. Однако, сложно сказать, как будет выглядеть рынок электрокаров к 2020 году, когда первые модели Dyson появятся на дорогах.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько денег потерял бюджет от нерастаможенных иномарок в 2017 году (инфографика)Вчера, 09:00 - 3957 40
Санкции закрыли "Калашникову" более 70% мирового рынка гражданского оружия - концернВчера, 00:00 - 2469 26
Американцы помогут построить ядерное хранилище в ЧернобылеВчера, 12:15 - 873 23
Укрзализныця планирует включить в цену билета услугу Wi-FiВчера, 14:15 - 1069 18
Польша намерена построить газопровод в противовес "Северному потоку-2"Вчера, 11:45 - 1292 8
Сколько денег потерял бюджет от нерастаможенных иномарок в 2017 году (инфографика)Вчера, 09:00 - 3957 40
Курс Bitcoin устремился к психологической отметкеВчера, 12:30 - 3618 1
Ryanair подтвердил выход на украинский рынокВчера, 10:00 - 2617 1
В Кабмине придумали, где взять 35 млрд долларов на дорогиВчера, 13:00 - 2515 6
Дадим три месяца: нардеп раскрыл, что Рада уготовила владельцам еврономеровВчера, 21:30 - 2083 3
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу кровиВчера, 15:10 - 231
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 887 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 1130
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1517 2
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 1394
Гройсман сказав, кому першочергово підвищать пенсіюОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок