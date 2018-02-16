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Dyson работает над целой линейкой электромобилей

Dyson работает над целой линейкой электромобилей

В сентябре прошлого года стало известно, что Dyson, известный производитель пылесосов и сушилок, намерена выпустить собственный электромобиль. Однако, как сообщает The Verge, теперь компания заявляет о разработке целой линейки моделей.

Изначально планировалось, что первый электромобиль Dyson, «радикально отличающийся от прочих», станет дорогим нишевым продуктом (но не спорткаром) и будет выпускаться в небольшом количестве. Теперь сообщается, что сразу за ним последует еще две модели, более массовые. Только такая стратегия позволит Dyson добиться успеха на растущем рынке.

Автомобили появятся в продаже уже в начале следующего десятилетия. По плану, на них будут установлены твердотельные аккумуляторы. Чтобы обогнать других производителей, компания вложила в свой проект $2,8 млрд. Деньги пойдут не только на разработку непосредственно автомобилей, но и на совершенствование батарей и легких материалов для их корпусов.

Аналитики считают, что у Dyson больше шансов на успех, чем у других компаний, пытающихся повторить путь Tesla. Компания имеет богатый опыт массового производства, а ее руководитель Джеймс Дайсон — один из патриархов технологий. Однако, сложно сказать, как будет выглядеть рынок электрокаров к 2020 году, когда первые модели Dyson появятся на дорогах.

По материалам hightech.fm
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