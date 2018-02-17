Рынок новых легковых автомобилей Евросоюза в январе вырос на 7%

Рынок новых легковых автомобилей Европейского Союза в январе текущего года составил 1 253 877 единиц, показав значительный рост по сравнению с январем 2017-го (+7,1%).
Об этом сообщает ассоциация “Укравтопром”.
“В прошлом месяце почти все крупнейшие рынки Евросоюза показали положительную динамику, за исключением Соединенного Королевства (-6,3%). Наибольший рост отмечен в Испании (+20,3%) и Германии (+11,6%). В Италии и Франции рост не столь значительный (+3,4% и +2,5% соответственно)”, – говорится в сообщении.
Германия остается крупнейшей в Европе площадкой для реализации автомобилей, где за месяц было продано 269 429 легковушек.
На второй строчке рейтинга Италия – 177 822 проданных авто.
Замыкает лидерскую тройку Великобритания с результатом 163 615 проданных авто.
Что касается европейских производителей, то первую строчку занимает VW Group, которая реализовала на европейском рынке 308 353 своих машин, что на 9,2% больше по сравнению с прошлогодним январем.
На втором месте-PSA Group с результатом 207 984 проданных авто, что на 73,4% превышает январский показатель 2017 года – сказалось приобретение группой у GM брендов Opel и Vauxhall.
И третий результат по количеству проданных автомобилей у RENAULT Group – 116 559 шт. (рост 9,5%).
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