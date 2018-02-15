"Нибулон" спустит на воду 6 новых судов до конца года

Пресс-служба компании “Нибулон” обнародовала информацию о том, что этот крупный отечественный производитель планирует построить на своей верфи 9 судов различных типов. Три из них в текущем году будут только заложены, а шесть – спущены на воду. Об этом пишет портал ЦТС.
“Уже в феврале в Николаеве спустят на воду первую баржу грузоподъемностью 5 тыс. т и длиной более 100 м, каких ранее компания не строила”, – говорится в сообщении.
В данный момент несамоходное судно В5000 длиной 101 м находится на стапельной площадке. Спуск его на воду состоится ориентировочно 23 февраля.
Также на данном судостроительном заводе продолжается строительство второго судна проекта В5000, которое будет спущено на воду в апреле этого года.
Кроме того, продолжаются работы над двумя многоцелевыми буксирами-кантователями мощностью 3500 л.с. (проект Т3500) и четырьмя буксирами проекта POSS-115.
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