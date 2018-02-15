КС отказал в открытии дела об отмене моратория на продажу земли

Большая палата Конституционного суда отказала в открытии дела по представлению народных депутатов о внесении изменений в земельный кодекс Украины. Данное представление было подано в КС 55 народными депутатами.

В нем говорилось о необходимости внесения изменений в законодательство, которые бы позволили снять мораторий и разрешили украинцам продавать земли сельхозназначения. Об этом говорится на сайте Конституционного суда.

В частности, рассматривался вопрос о соответствии пунктов 14, 15 раздела Х Переходных положений Земельного кодекса Украины Конституции. По итогам заседания Суд принял решение отказать в открытии конституционного производства.

Напомним, что мораторий был продлен в декабре 2017 года до 2019 года. После этого депутаты делали попытки отменить продление запрета. В результате было подан иск в Конституционный суд. Все эти действия обусловлены тем, что одним из требований МВФ является разрешение продажи сельскохозяйственных земель на законодательном уровне. В частности закон об обороте земель сельхозназначения должен был быть принят еще в декабре 2016 года.