Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 17 0

КС отказал в открытии дела об отмене моратория на продажу земли

КС отказал в открытии дела об отмене моратория на продажу земли

Большая палата Конституционного суда отказала в открытии дела по представлению народных депутатов о внесении изменений в земельный кодекс Украины. Данное представление было подано в КС 55 народными депутатами.

В нем говорилось о необходимости внесения изменений в законодательство, которые бы позволили снять мораторий и разрешили украинцам продавать земли сельхозназначения. Об этом говорится на сайте Конституционного суда.

В частности, рассматривался вопрос о соответствии пунктов 14, 15 раздела Х Переходных положений Земельного кодекса Украины Конституции. По итогам заседания Суд принял решение отказать в открытии конституционного производства.

Напомним, что мораторий был продлен в декабре 2017 года до 2019 года. После этого депутаты делали попытки отменить продление запрета. В результате было подан иск в Конституционный суд. Все эти действия обусловлены тем, что одним из требований МВФ является разрешение продажи сельскохозяйственных земель на законодательном уровне. В частности закон об обороте земель сельхозназначения должен был быть принят еще в декабре 2016 года.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018