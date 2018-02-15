Насиров просит суд восстановить его в должности главы ГФС

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Романа Насирова в Кабинет Министров Украины, второй ответчик – Государственная фискальная служба Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Истец просит суд признать противоправным и незаконным Распоряжение Кабмина от 31 января 2018 “Об освобождении Насирова Р.М. от должности Председателя Государственной фискальной службы Украины”, а также просит восстановить его в должности главы ГФС.

Кроме этого, Насиров просит взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по административному делу.