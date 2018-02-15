В Украине вводят новые стандарты качества молока: что изменится

В Украине с 1 июля вводят новые госстандарты для молока. Украинские заводы должны при производстве продукции отказаться от молока второго сорта. Это требование норм безопасности ЕС. Журналисты Сегодня выяснили, как грядущие изменения скажутся на заработках фермеров и стоит ли бояться европейских правил.
Качественным молоком в настоящее время в Украине считается продукт экстра, высшего, первого и второго сорта. Эти сорта по сегодняшним стандартам пригодны для производства молокопродуктов. Но в Европе уже давно действуют другие нормы – от молока второго сорта давно отказались. Такие же правила вводятся через полгода и в Украине.
Как уверяет эксперт проекта Евросоюза Юрий Оглашенный, избавляться от животных не стоит. По его словам, новые стандарты должны лишь сделать украинское молоко более безопасным. “Речь не идет о том, у кого брать молоко, а у кого не брать. Речь идет о требованиях к самому молоку”, – отмечает он.
Это значит, что контроль качества будет строже: от доения до попадания на производство. Впрочем, по словам специалистов, селянам будет нетрудно доказать, что их молоко первого или высшего сорта. Для этого нужно следить за здоровьем коровы, соблюдать гигиену доения и условия хранения продукта.
“В ЕС не запрещено ручное доение. При их высоких требований к молоку ручное доение не запрещено”, – приводит пример специалист.
Не сокращать, а наоборот, наращивать поголовье коров в деревнях советуют и экономисты. Ведь уже сейчас молочного сырья на заводах не хватает. Этим пользуются недобросовестные производители. Уже сейчас объем готовой “молочки” на 40% больше количества молока, которое завозится на заводы.
“1,5-2 миллиона тонн продуктов произведены из молока, которое неизвестно откуда взялось”, – констатирует исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пензин.
А это значит, что часть производителей или работает в тени, и поэтому молоко неучтенное, или разводит продукт примесями, к примеру, пальмовым маслом. Поэтому новые нормы будут предусматривать контроль и самому процессу изготовления продукции.
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