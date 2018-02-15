В Украине вводят новые стандарты качества молока: что изменится

В Украине с 1 июля вводят новые госстандарты для молока. Украинские заводы должны при производстве продукции отказаться от молока второго сорта. Это требование норм безопасности ЕС. Журналисты Сегодня выяснили , как грядущие изменения скажутся на заработках фермеров и стоит ли бояться европейских правил.

Качественным молоком в настоящее время в Украине считается продукт экстра, высшего, первого и второго сорта. Эти сорта по сегодняшним стандартам пригодны для производства молокопродуктов. Но в Европе уже давно действуют другие нормы – от молока второго сорта давно отказались. Такие же правила вводятся через полгода и в Украине.

Как уверяет эксперт проекта Евросоюза Юрий Оглашенный, избавляться от животных не стоит. По его словам, новые стандарты должны лишь сделать украинское молоко более безопасным. “Речь не идет о том, у кого брать молоко, а у кого не брать. Речь идет о требованиях к самому молоку”, – отмечает он.

Это значит, что контроль качества будет строже: от доения до попадания на производство. Впрочем, по словам специалистов, селянам будет нетрудно доказать, что их молоко первого или высшего сорта. Для этого нужно следить за здоровьем коровы, соблюдать гигиену доения и условия хранения продукта.

“В ЕС не запрещено ручное доение. При их высоких требований к молоку ручное доение не запрещено”, – приводит пример специалист.

Не сокращать, а наоборот, наращивать поголовье коров в деревнях советуют и экономисты. Ведь уже сейчас молочного сырья на заводах не хватает. Этим пользуются недобросовестные производители. Уже сейчас объем готовой “молочки” на 40% больше количества молока, которое завозится на заводы.

“1,5-2 миллиона тонн продуктов произведены из молока, которое неизвестно откуда взялось”, – констатирует исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пензин.

А это значит, что часть производителей или работает в тени, и поэтому молоко неучтенное, или разводит продукт примесями, к примеру, пальмовым маслом. Поэтому новые нормы будут предусматривать контроль и самому процессу изготовления продукции.