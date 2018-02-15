Разработчикам станет проще ввозить прототипы для радиоэлектронных исследований

В Украине упростили ввоз прототипов оборудования для R&D-целей — исследований и разработки.
Об этом сообщает Ain.ua.
Обычно разработка программ для оборудования требует непосредственной работы с ним. Если оно — на этапе прототипа, то классифицируется как “радиоэлектронные средства и излучающие приборы” — их импорт в Украину требует оформления разрешений. Отмечается, что сейчас эту бюрократическую процедуру немного упростили.
“Обычно при импорте радиоэлектронных средств и излучающих приборов нужно получать документ о соответствии требованиям Технического регламента. Если для серийных товаров такой документ оформляется просто, то для прототипов — долго и дорого, это сильно тормозило работу IT-компаний”, – подчеркивают в ассоциации “ИТ Украины”.
13 февраля этого года на заседании Нацкомиссии по связи и информатизации (НКРСИ) приняли новую редакцию документа, регулирующего импорт электронных приборов — Порядка ввоза из-за рубежа и реализации радиоэлектронных средств и излучающих приборов.
По новой редакции документа, прототипы, которые ввозятся в страну с целью разработки ПО, не нуждаются в оформлении этого документа. Разрешено ввозить до 10 штук прототипов одной модели. Цель ввоза должна подтверждаться контрактом с отправителем продукции.
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