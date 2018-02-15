Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 175 0

Разработчикам станет проще ввозить прототипы для радиоэлектронных исследований

Разработчикам станет проще ввозить прототипы для радиоэлектронных исследований

В Украине упростили ввоз прототипов оборудования для R&D-целей — исследований и разработки.

Об этом сообщает Ain.ua.

Обычно разработка программ для оборудования требует непосредственной работы с ним. Если оно — на этапе прототипа, то классифицируется как “радиоэлектронные средства и излучающие приборы” — их импорт в Украину требует оформления разрешений. Отмечается, что сейчас эту бюрократическую процедуру немного упростили.

“Обычно при импорте радиоэлектронных средств и излучающих приборов нужно получать документ о соответствии требованиям Технического регламента. Если для серийных товаров такой документ оформляется просто, то для прототипов — долго и дорого, это сильно тормозило работу IT-компаний”, – подчеркивают в ассоциации “ИТ Украины”.

13 февраля этого года на заседании Нацкомиссии по связи и информатизации (НКРСИ) приняли новую редакцию документа, регулирующего импорт электронных приборов — Порядка ввоза из-за рубежа и реализации радиоэлектронных средств и излучающих приборов.

По новой редакции документа, прототипы, которые ввозятся в страну с целью разработки ПО, не нуждаются в оформлении этого документа. Разрешено ввозить до 10 штук прототипов одной модели. Цель ввоза должна подтверждаться контрактом с отправителем продукции.

По материалам AIN.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018