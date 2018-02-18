Украинцы рассказали, за что любят свою работу (инфографика)

Для 78% опрошенных украинцев поиск работы связан с проблемами и трудностями. Лишь каждый пятый трудоустроился без проблем.
У каждого работа вызывает различные эмоции. Большинство опрошенных украинцев отметили, что работа ассоциируется с положительными эмоциями. Правда, за последние полтора года положительно настроенных стало на 14% меньше. Так, в прошлом году таких было 67%, сейчас – 53%, пишет The Point.
По словам специалистов, чувство удовлетворенности собой, которое раньше было на первом месте, передвинулось на третье. Теперь лидирует чувство стабильности и безопасности. Далее идет спокойная совесть.
В последнее время украинцы жалуются на отсутствие повышения заработной платы. В то же время фактор карьерного роста потерял позиции.
По результатам опроса, в офисах накапливается апатия и растерянность из-за того, что ситуация не улучшается.
Респонденты назвали рецепт улучшения эмоциональной составляющей – повышение заработной платы. Кроме того, на положительные эмоции украинских работников влияет продвижение по карьерной лестнице и возможность выбора рабочего графика.
Специалисты отмечают, что пока позитивный настрой на работу у украинских работников преобладает. Однако его преимущество перед негативом уменьшается из года в год. Тех, кто готов уволиться с работы из-за отрицательных эмоций, в 2,5 раза больше, чем тех, кто решил с ними смириться.
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